Міграція з міст Австралії до регіонів сягнула рівня пандемії — ABC News Australia

В Австралії кількість жителів, які переїжджають зі столичних міст до регіонів, у кварталі до червня 2026 року сягнула рівня рекорду, встановленого в червні 2021-го. За підрахунками Regional Australia Institute, людей, що переїхали до регіональних районів, було на 30% більше, ніж тих, хто перебрався до міст, повідомляє ABC News.

Найбільший відтік із Сіднея та Мельбурна

Дослідження ґрунтується на даних Commonwealth Bank, які проаналізував Regional Australia Institute. Найбільші втрати мешканців на користь регіонів зафіксували Сідней і Мельбурн. На Сідней припало 52% чистого відтоку населення зі столичних міст до регіональних районів у кварталі до червня 2026 року.

Найпопулярнішим напрямком для тих, хто залишає великі міста, залишилося узбережжя Саншайн-Кост. За 12 місяців до червня 2026 року на нього припало 8,7% загальної чистої внутрішньої міграції. Друге місце посів Великий Джилонг у штаті Вікторія.

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Зростання переїздів до північного Квінсленду

Regional Australia Institute також відзначив суттєве зростання кількості переїздів із міст до північного Квінсленду. У районі Бердекін, розташованому на південь від Таунсвілла, кількість людей із міст, які обрали цей регіон, за рік зросла на 238%. Регіон плато Атертон на південь від Кернса зафіксував річне збільшення таких переїздів на 131%.

Виконавча директорка Regional Australia Institute Ліз Річі заявила, що люди й надалі масово переїжджають до регіональних районів через кілька років після пандемійних змін способу життя. Інститут домагається створення національного плану розвитку населення, який мав би допомогти регіонам планувати зростання громад.

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