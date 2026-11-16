Микола Сторонський розкрив принципи роботи одного з найбільших необанків світу

0:00 / 0:00

Співзасновник і генеральний директор фінтех-компанії Revolut, а також засновник венчурного фонду QuantumLight Микола Сторонський розповів, як вдається отримати по 100 тисяч нових клієнтів щоденно. Співзасновник та CEO Revolut розкрив деякі принципи роботи одного з найбільших необанків світу.

Сторонський зазначив, що перші сім років Revolut зростав переважно органічно. Серйозні маркетингові бюджети з'явилися лише 2022 року. У 2022 році компанія почала будувати моделі окупності, розраховувати довічну цінність клієнта (LTV), а також розвивати реферальний маркетинг.

Найпершим була запущена мультивалютна карта з нульовою комісією за обмін валют.

«Якщо подивитися на банки, то більшість їх продуктів, як на мене, досить погані. Причому це стосується не лише мультивалютних переказів, а й кредитування, обслуговування бізнесу, еквайрингу. Думаю, справа була не в мультивалютних переказах чи картах як таких. Ми просто взяли певний продукт і зробили його набагато кращим», — розповів бізнесмен.

У більшості європейських країн присутності Revolut понад 50% людей віком до 35 років, за оцінкою Сторонського, вже мають рахунок у необанку. Також необанк має намір обмежити частку кредитів на власному балансі рівнем менше 10%, вважаючи підписну бізнес-модель привабливішою.

«Моя позиція полягає в тому, що ми хочемо мати якнайменше ризиків. Навіть якщо ми займатимемося кредитуванням, воно не повинно займати значної частки нашого балансу. На даний момент наш цільовий показник менше 10%. Решту кредитів ми маємо намір сек'юритизувати», — вважає Сторонський.

Revolut має намір конкурувати з American Express та Chase, розвивати власний стейблкоїн, прив'язаний до євро, та вийти на IPO у 2028 році за сприятливих ринкових умов.

Про це повідомляється на сайті fintech-retail.com.

Нагадаємо, що британський фінтех Revolut, що базується в Лондоні, оцінили у $115 млрд за підсумками вторинного продажу акцій. Це на 53% вище за оцінку компанії під час попереднього такого продажу роком раніше.

Центральний банк Нової Зеландії зареєстрував Revolut Bank New Zealand, що дозволяє компанії надавати банківські послуги в країні. Після реєстрації банк став 27-м зареєстрованим банком Нової Зеландії.

У жовтні на Кіпрі користувачі Revolut у вівторок вранці повідомили про труднощі з доступом до своїх рахунків через збій у банківському застосунку. Порушення роботи зачепило кілька функцій сервісу.



Читай нас у