Мікроавтобус зіткнувся з поїздом біля Євротунелю, 19 травмованих — Channel NewsAsia

У Франції ввечері 15 жовтня мікроавтобус зіткнувся з нерухомим поїздом поблизу входу до Євротунелю. Травмувалися водій та 18 пасажирів транспортного засобу, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на місцеву владу.

Стан постраждалих

За заявою місцевого префекта, п’ятеро людей зазнали тяжких травм. Водночас, за попередньою оцінкою, їхньому життю нічого не загрожувало. На місці аварії працювали екстрені служби.

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У мікроавтобусі перебували водії вантажівок, які мали їхати поїздом через тунель під Ла-Маншем. Тунель сполучає Францію та Англію.

Скасовані рейси

Увечері 15 жовтня в розкладі було зазначено скасування двох рейсів Eurostar через тунель між Францією та Англією. Місцевий заступник префекта мав провести брифінг у розташованій неподалік штаб-квартирі Eurotunnel.

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