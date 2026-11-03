Мілей і Санчес перетнуться на Іберо-американському саміті в Мадриді — Buenos Aires Times

Президент Аргентини Хав’єр Мілей і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 4–5 листопада візьмуть участь в Іберо-американському саміті в Мадриді. Аргентинський президент має прибути до Іспанії ввечері 3 листопада та разом із Санчесом відвідати церемонію відкриття, пленарні засідання й офіційне групове фотографування, повідомляє Buenos Aires Times.

Двосторонню зустріч не заплановано

Дипломатичні джерела підтвердили агентству Noticias Argentinas, що окремої двосторонньої зустрічі Мілея та Санчеса не заплановано. Водночас обидва політики перебуватимуть на спільних офіційних заходах на тлі напружених відносин між ними.

Під час попереднього візиту до Мадрида Мілей назвав Санчеса диктатором. Напередодні саміту іспанський прем’єр на політичному форумі в Барселоні заявив, що Іспанією керують із самої Іспанії, а не з Вашингтона, Тель-Авіва, Москви чи Буенос-Айреса.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вибори та порядок денний

Заява Санчеса прозвучала під час виборчої кампанії перед загальними виборами в Іспанії, запланованими на 29 листопада. Він також заявив, що те, що він назвав ультраправим інтернаціоналом, формує союзи для послаблення Європи зсередини.

Мілей вирушить до Іспанії разом із главою адміністрації президента Каріною Мілей і міністром закордонних справ Пабло Квірно. За даними Noticias Argentinas, аргентинська делегація планує контакти з представниками уряду Іспанії та просування ініціатив зі зміцнення зв’язків Аргентини з Європою. На саміті обговорюватимуть економічну співпрацю, сталий розвиток і виклики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Читай нас у