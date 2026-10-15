Мілей поширив допис радника про нібито ісламізацію Британії — The Guardian

Президент Аргентини Хав’єр Мілей поширив у соцмережі X допис свого головного радника Сантьяго Капуто, який назвав обрання Сагал Абді-Валі до парламенту Великої Британії нібито доказом ісламізації країни. Капуто також пов’язав це твердження з вимогами Аргентини щодо суверенітету над Фолклендськими островами, повідомляє The Guardian.

Допис радника

За даними видання, Капуто відіграє важливу роль у стратегії Аргентини щодо островів. У своєму дописі він заявив, що Аргентина має активніше діяти в Південній Атлантиці та повернути Мальвінські острови — так в Аргентині називають Фолклендські острови.

Радник також стверджував, що це нібито потрібно для запобігання «втручанню ісламської держави» в регіоні. Він супроводив допис фотографією Абді-Валі під час складання присяги в парламенті.

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Представницю Лейбористської партії Абді-Валі цього місяця обрали депутаткою від лондонського округу Голборн і Сент-Панкрас. Вона перемогла лідера Партії зелених Зака Поланскі та посіла місце в парламенті в понеділок.

Суперечка щодо островів

Напруженість між Аргентиною та Великою Британією через суверенітет над Фолклендськими островами посилилася. Мілей намагався домогтися криміналізації діяльності керівників, пов’язаних із нафтовою галуззю островів, що розвивається, а також погрожував вжити заходів проти рибальського сектору, від якого залежить місцева економіка.

Аргентина давно висуває претензії на острови. Після 74-денного збройного конфлікту 1982 року аргентинські сили капітулювали; загинули 649 аргентинських військових, 255 британських військових і троє жителів островів. На референдумі 2013 року 99,8% жителів Фолклендських островів проголосували за збереження статусу британської території, проти висловилися троє виборців.

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