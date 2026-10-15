Мілей закликав Трампа зміцнити позиції на проміжних виборах у США — Al Jazeera

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у Вашингтоні закликав президента США Дональда Трампа зміцнити свої позиції за підсумками проміжних виборів у США, запланованих на листопад. Аргентинський лідер назвав це голосування важливим для всього Заходу, повідомляє Al Jazeera.

Виступ у Вашингтоні

Мілей зробив заяву в середу на гала-вечорі Hispanic Heritage у столиці США, де одна з асоціацій вручила йому нагороду. За даними AFP, аргентинський президент також заявив, що консерватори не можуть поступатися у боротьбі за вплив у Західній півкулі.

Президент Аргентини прибув до Вашингтона для зустрічей з інвесторами та участі в гала-вечорі. У четвер він мав виступити в Торговельній палаті США.

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Підтримка Мілея з боку США

Рік тому Трамп активно підтримував Мілея перед важливими законодавчими виборами в Аргентині та називав його своїм улюбленим президентом. Аналітики вважали, що ця підтримка разом із валютною своп-угодою між Міністерством фінансів США та Центральним банком Аргентини допомогла Мілею досягти успіху на тих виборах.

Центральною частиною пакета став своп на 20 млрд доларів, у межах якого США обміняли долари на аргентинські песо. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про пакет, а сам своп відбувся невдовзі після поразки партії Мілея на важливих провінційних виборах. Трамп тоді заявляв, що підтримка США залежатиме від перемоги Мілея. Його коментарі спричинили падіння основного аргентинського фондового індексу приблизно на 2%, повідомляло Associated Press. Демократи в США критикували пакет, заявляючи, що Трамп віддав пріоритет допомозі іншій державі під час припинення роботи американського уряду.

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