Мільярдер Ілон Маск підтримав генпрокурора Техасу Пакстона — The Hill

Мільярдер Ілон Маск офіційно підтримав генерального прокурора штату Техас Кена Пакстона, який балотується до Сенату США від Техасу. У дописі на платформі X Маск закликав жителів штату голосувати за республіканця, заявивши, що на кону доля Техасу та США.

Як повідомляє The Hill, Маск пожертвував понад 150 млн доларів до Texas PAC — комітету політичних дій, який підтримує кандидатуру Пакстона. Маск є єдиним донором цього комітету.

Витрати на рекламу

Пакстон змагається з членом Палати представників Техасу, демократом Джеймсом Таларіко. The Hill називає ці вибори важливими для визначення партійного контролю над Сенатом США.

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За даними компанії AdImpact, обидві партії витратили на рекламу в сенатських перегонах у Техасі понад 500 млн доларів, із яких понад 350 млн доларів припало на республіканців. Водночас зовнішня політична реклама має менш вигідні телевізійні тарифи, ніж реклама, оплачена безпосередньо виборчими кампаніями. Тому республіканські кошти становлять 74% рекламних витрат, але лише 58% фактичних телевізійних показів реклами станом на понеділок.

Дані опитувань

Таларіко зібрав 64 млн доларів у третьому кварталі — це найбільший зафіксований обсяг коштів, залучених кандидатом до Сенату США за такий період. Ця сума значно перевищує надходження до кампанії Пакстона.

Згідно із середнім показником опитувань Decision Desk HQ, наприкінці серпня Таларіко випереджав Пакстона на 3,3 відсоткового пункту. Станом на 20 жовтня його перевага оцінювалася у 2,2 пункту, попри сотні мільйонів доларів республіканських витрат на рекламу.

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