Мільярдер Ілон Маск витратив $366 млн на підтримку республіканців — Cyprus Mail

У США мільярдер Ілон Маск витратив близько 366 млн доларів на проміжні вибори до Конгресу 2026 року, прагнучи допомогти Республіканській партії зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом. Від початку виборчого циклу 1 січня 2025 року він, імовірно, став найбільшим політичним донором у цьогорічних перегонах, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані про фінансування кампаній.

Демократи Палати представників закликають розслідувати урядові контракти SpaceX, керівником якої є Маск, а також його роботу в Департаменті ефективності уряду за президента США Дональда Трампа.

Внески від липня

Щонайменше 276 млн доларів Маск пожертвував республіканським структурам і власному суперкомітету політичної дії America PAC із липня. Інформацію про ці витрати підтвердив представник America PAC.

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Із цієї суми 158 млн доларів отримав Senate Leadership Fund — суперкомітет, створений для підтримки республіканців на виборах до Сенату та пов’язаний із лідером сенатської більшості Джоном Туном. Ще 20 млн доларів надійшли Congressional Leadership Fund, який підтримує республіканців у Палаті представників і пов’язаний зі спікером Майком Джонсоном.

Підтримка кандидатів у штатах

До America PAC Маска надійшло 76 млн доларів. Ще по 10 млн доларів отримали Lone Star Liberty PAC, який підтримує кампанію генерального прокурора Техасу Кена Пакстона до Сенату США, та Республіканська асоціація губернаторів. Республіканській асоціації генеральних прокурорів Маск передав 2 млн доларів.

America PAC допомагає кандидатам-республіканцям у семи штатах, що є ключовими для виборів, а також майже у трьох десятках перегонів до Палати представників. За даними видання, Маск також передавав кошти через організації, які не розкривають імена донорів. У попередньому виборчому циклі він витратив приблизно 290 млн доларів.

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