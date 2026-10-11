Мільярдер Маск пообіцяв доступні ціни Starlink в Індії — Channel NewsAsia

Мільярдер Ілон Маск заявив, що SpaceX має встановити доступні ціни на супутниковий інтернет Starlink в Індії, де компанія планує конкурувати з телекомунікаційним оператором Reliance Jio. Про це повідомляє Channel NewsAsia напередодні первинного публічного розміщення акцій Jio Platforms.

Ціни для індійського ринку

У дописі в соцмережі X Маск зазначив, що надто дорогий Starlink не матиме попиту в Індії. За його словами, конкуренція дасть жителям країни більше вибору, водночас прибутки Мукеша Амбані можуть зменшитися. Маск не назвав конкретних тарифів для Індії.

Мобільний інтернет у країні коштує близько 8 центів за гігабайт, що є одним із найнижчих показників у світі. Доступні тарифи стали основою розвитку Jio в Індії; SpaceX також використовувала цінову конкуренцію на інших ринках, зокрема в Кенії.

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IPO Jio та дозвіл на запуск

Jio Platforms, якій належить телекомунікаційний бізнес Jio, прагне оцінки у 106 млрд доларів під час розміщення акцій, яке може стати найбільшим IPO в історії Індії. Власний супутниковий проєкт Jio, як і Starlink, очікує остаточного погодження з питань безпеки для початку роботи.

Маск у серії дописів звинуватив уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді та Амбані в затягуванні виходу Starlink на індійський ринок на користь Jio. Індійська влада відкинула закиди в упередженості й заявила, що всі три супутникові проєкти, які прагнуть почати роботу, включно зі Starlink та проєктом Jio, ще не отримали остаточного дозволу з безпеки. Reliance не відповіла на запити щодо коментаря до заяв Маска.

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