Мільярдер Олександр Машрабов з рф отримав громадянство Казахстану

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Російський мільярдер Олександр Машрабов став громадянином Казахстану та подав заяву про відмову від паспорта РФ. Відповідний указ президент країни Касим-Жомарт Токаєв підписав 30 жовтня 2026 року.

Про набуття Машрабовим казахстанського громадянства повідомив у Facebook міністр штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану Жаслан Мадієв. Судячи з оприлюдненої фотографії, він особисто вручив підприємцю новий паспорт.

Мадієв привітав країну з появою ще одного мільярдера та подякував команді американського ШІ-стартапу Higgsfield за внесок у розвиток казахстанської індустрії штучного інтелекту. За його словами, продукт компанії має попит на міжнародному ринку та налічує понад 40 мільйонів користувачів.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на представницю Higgsfield, Машрабов подав заяву про вихід із російського громадянства. В останні роки бізнесмен жив у США, зокрема, згідно з його профілем у LinkedIn, у Лос-Анджелесі.

Законодавство Казахстану не передбачає подвійного громадянства, нагадує агентство.

У серпні російський Forbes планував включити Машрабова до свого списку мільярдерів Росії.

Джерело: Жаслан Мадієв

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