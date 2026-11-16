Мільярдер Воррен Баффет пожертвував $5,5 млрд фондам — CNBC

Мільярдер Воррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway приблизною вартістю $5,5 млрд чотирьом благодійним фондам. Для цього 96-річний почесний голова компанії конвертував 6 150 акцій класу A у 9 225 000 акцій класу B, повідомляє CNBC.

Розподіл акцій між фондами

Фонд The Susan Thompson Buffett Foundation отримав 3 690 000 акцій класу B. Ще по 1 845 000 акцій Баффет передав фондам The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation і NoVo Foundation, якими керують його діти Сьюзі, Говард і Пітер Баффети.

Після пожертви Баффет володіє 182 140 акціями Berkshire Hathaway класу A, що оцінюються приблизно у $162 млрд. У своєму щорічному посланні до Дня подяки він повторив, що зрештою всі його акції Berkshire Hathaway будуть передані цим чотирьом фондам. Мета полягає в тому, щоб щороку збільшувати розмір грантів, які надаватимуть фонди.

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Послання до Дня подяки

Баффет написав, що доброта нічого не коштує, але є безцінною, і з часом примножується краще, ніж будь-які придбання, які він робив разом із колишнім віцеголовою Berkshire Hathaway Чарлі Мангером. Мангер помер у листопаді 2023 року.

У листі Баффет також висловив цілковиту довіру до благодійної роботи своїх дітей і до генерального директора Berkshire Hathaway Грега Абеля. Абель, зі свого боку, заявив, що приклад Баффета відображає доброту, до якої той закликає інших.

Акції Berkshire Hathaway з початку четвертого кварталу зросли більш ніж на 19% і завершили минулий тиждень чотирма поспіль рекордними закриттями. За цей самий період індекс S&P 500 знизився на 1,2%.

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