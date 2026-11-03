Мільярдер з оточення Трампа планує придбати міжнародні активи Лукойлу – Reuters

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Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з придбання закордонних активів російської компанії «Лукойл», що перебуває під санкціями. Механізм передбачає безготівковий розрахунок шляхом обміну заморожених цінних паперів «Лукойлу», які перебувають у власності західних інвесторів, на її міжнародні активи.

За даними обізнаних джерел, залучений консорціумом банк уже викупив заморожені акції та депозитарні розписки російського концерну приблизно у десяти інвестиційних фондів США та Великої Британії за ціною 30 центів за долар від номіналу. Початково міжнародний портфель «Лукойлу», який включає родовища, нафтопереробні заводи та АЗС у Європі, на Близькому Сході й в Африці, оцінювали у 22 млрд доларів США.

Процес продажу закордонної інфраструктури російського гіганта триває з жовтня 2025 року. Просування пропозиції Боелі стало можливим завдяки рішенню розмістити викуплені цінні папери на спеціальному ескроу-рахунку, щоб запобігти отриманню надприбутків безпосередньо російською компанією.

Джерело: Reuters.

Росія намагається зацікавити оточення Трампа вигідними енергетичними угодами, щоб домогтися поступок Вашингтона у війні проти України. Зокрема, The New York Times писала про можливу багатомільярдну угоду з нафтовими активами російського «Лукойлу», які за безцінь може отрималти зять Трампа Джаред Кушенер з партнерами, серед яких є і Тодд Боелі.

США продовжили до 21 листопада термін для проведення переговорів із російською нафтовою компанією «Лукойл» щодо придбання її закордонних активів. Таким чином, потенційні покупці отримали ще місяць для обговорення умов угод.

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