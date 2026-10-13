Мілібенд погодився провести перше засідання групи проти антисемітизму — Jerusalem Post

У Лондоні керівники J7 — об’єднання великих єврейських громад семи країн — провели багатоденний саміт щодо протидії антисемітизму. Під час зустрічі з главою МЗС Великої Британії Едом Мілібендом вони запропонували створити міжнародну міністерську робочу групу з протидії антисемітизму, а міністр погодився провести її перше засідання, повідомляє Jerusalem Post.

Пропозиція міжнародної групи

До J7 входять єврейські організації зі США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Австралії та Аргентини. Коаліцію створили для координації підходів до безпеки, освіти, технологічної політики та інших заходів протидії антисемітизму.

Учасники переговорів із Мілібендом обговорили зростання кількості антисемітських інцидентів, поширення ненависті в інтернеті, а також загрози з боку іранського режиму та його проксі. J7 також висловила занепокоєння рішеннями й риторикою британського уряду щодо Ізраїлю, заявивши про їхній негативний вплив на єврейські громади.

Мілібенд заявив, що антисемітизму немає місця в суспільстві, а єврейські громади мають жити вільно й безпечно. За його словами, зростання антисемітських інцидентів у низці країн потребує скоординованої міжнародної відповіді. Виконавчий директор Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт також заявив про необхідність протидіяти онлайн-антисемітизму, який, за його словами, посилюють штучний інтелект і соціальні мережі.

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Візит до Ірландії

Після Лондона делегація J7 вирушила до Дубліна, де зібралася в парку Герцога на знак солідарності з місцевою єврейською громадою. Голова Єврейської представницької ради Ірландії Моріс Коен повідомив, що громада налічує близько 2 200 людей, а в період із липня 2025 року до січня 2026 року зафіксувала 143 антисемітські інциденти.

Коен закликав до практичних заходів безпеки, політичного лідерства та послідовного визнання неприйнятності антисемітизму. Представники J7 зустрілися з прем’єр-міністром Ірландії Мікелом Мартіном і генеральним секретарем Міністерства закордонних справ і торгівлі Джо Гекеттом. Організація закликала уряд Ірландії забезпечити окреме фінансування безпеки єврейських громадських і освітніх установ та послідовно застосовувати законодавство щодо злочинів ненависті.

Згідно з останнім щорічним звітом J7, 2025 рік став найсмертоноснішим для євреїв, які живуть поза межами Ізраїлю, з 1994 року. У звіті також зазначено зростання кількості антисемітських інцидентів у Великій Британії.

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