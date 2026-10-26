Мінфін Фінляндії запропонував скасувати допомогу на дітей — YLE News

Міністерство фінансів Фінляндії оприлюднило приблизно 400 пропозицій для зміцнення державних фінансів, серед яких — повне скасування допомоги на дітей або припинення доплат за наявність кількох дітей і для одиноких батьків. За оцінкою відомства, це могло б заощадити державі близько 1,2 млрд євро. Звіт мають використати під час переговорів щодо формування нового уряду після парламентських виборів у квітні, повідомляє YLE News.

Скорочення соціальних витрат

Серед інших варіантів Мінфін назвав скорочення базової соціальної допомоги, яка є виплатою останньої інстанції, та загальної житлової допомоги. Також пропонуються зміни до державної пенсійної системи й скасування окремих умов для пенсій, що залежать від заробітку.

Відомство також розглядає заморожування індексних підвищень видатків на визначений час, зниження рівня індексації або її скасування. Це може торкнутися пенсій, соціальних виплат, а також послуг муніципалітетів і регіональних органів охорони здоров’я. За розрахунками міністерства, такі зміни могли б дати близько 2 млрд євро економії протягом наступного десятиліття.

Медицина, освіта та держапарат

Міністерство пропонує переглянути мережу регіональних органів, що відповідають за соціальні та медичні послуги, зокрема скоротити кількість таких регіонів, яких нині 21, а також припинити цілодобову роботу відділень невідкладної допомоги в окремих районах. Генеральний директор бюджетного департаменту Міка Ніемеля зазначив, що скорочення кількості регіонів і мережі послуг є політично складним та не буде реалізоване протягом наступного парламентського терміну.

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У сфері освіти серед варіантів названо зміну нормативів щодо кількості персоналу, припинення додаткового фінансування шкіл у менш забезпечених районах і перегляд рішення про продовження обов’язкового навчання до 18 років. Також пропонується скоротити кількість міністерств із 12 до дев’яти.

Податки та державний борг

Відомство зазначило, що для поліпшення стану фінансів потрібні не лише скорочення, а й додаткові податкові надходження. Серед можливостей — підвищення податків на доходи та прибуток компаній, а також ставок ПДВ. Міністерство наголосило, що перелік не є рекомендацією щодо впровадження конкретних заходів, а містить варіанти для політичного вибору.

За даними міністерства, з 2009 року частка державних витрат у ВВП Фінляндії щороку перевищувала державні доходи. Раніше майже всі найбільші політичні партії країни погодили коригування державних фінансів на 8–11 млрд євро в наступному парламентському терміні; проти домовленості виступив лише опозиційний Лівий альянс.

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