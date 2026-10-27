Мінфін Німеччини хоче виправити дату підвищення тютюнового податку — Der Spiegel

Міністерство фінансів Німеччини планує виправити помилку в законі про тютюновий податок: у документі зазначили, що зміни набирають чинності наступного дня після оприлюднення. Відомство хоче законодавчо уточнити, що нові ставки діятимуть лише з 1 січня 2027 року, повідомляє Der Spiegel.

Помилка в даті набуття чинності

Зміни до закону про тютюновий податок опублікували у Федеральному віснику законів минулого тижня. У тексті зазначили, що вони набирають чинності наступного дня — минулої середи. Водночас запланованою датою початку дії вищих податкових ставок було 1 січня 2027 року.

У міністерстві назвали проблему технічною помилкою в даті набуття чинності та повідомили, що розпочали процедуру виправлення. Генеральну митну дирекцію, яка адмініструє цей податок, уже поінформували. За даними відомства, виробники можуть продовжувати постачання продукції попри помилку в законі.

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Поправку можуть схвалити у листопаді

Міністерство фінансів має намір надіслати парламентським фракціям ХДС/ХСС і СДПН пропозицію формулювань для поправки. Її планують долучити до закону про фінансове вирівнювання, який Бундестаг має оперативно розглянути та ухвалити. Бундесрат може остаточно затвердити норму 20 листопада, а виправлення можуть опублікувати у Федеральному віснику законів ще в листопаді.

За оцінкою галузевих спостерігачів, помилка та її виправлення не повинні вплинути на курців. Унаслідок запланованих змін пачка з 20 сигарет, яка нині в середньому коштує близько восьми євро, до 2030 року може подорожчати майже до 12 євро.

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