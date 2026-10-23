Мінфін США обмежить купівлю будинків великими інвесторами — The Hill

Міністерство фінансів США оприлюднило регуляторні зміни, які передбачають заборону великим інституційним інвесторам купувати односімейні будинки з 7 січня 2027 року. Обмеження матиме визначені винятки та є частиною реалізації двопартійного закону про житло, ухваленого Конгресом у липні, повідомляє The Hill.

Кого стосуватиметься заборона

Закон 21st Century Road to Housing Act визначає великим інституційним інвестором суб’єкт, який прямо або опосередковано контролює інвестиції щонайменше у 350 будинків. Заборона не поширюватиметься на придбання у межах програм будівництва житла для подальшої оренди, реконструкції житла для оренди та програм, покликаних збільшити рівень володіння житлом.

Законодавство підтримували сенаторка-демократка Елізабет Воррен і республіканець Палати представників Френч Гілл. Воно має скоротити процедури федерального розгляду проєктів житлового будівництва та збільшити пропозицію житла у США. Закон набув чинності в липні без підпису президента Дональда Трампа.

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Ситуація на ринку житла

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація прагне розширити можливості придбання доступного житла для молодих і працюючих сімей, збільшуючи пропозицію та обмежуючи роль великих інституційних інвесторів на ринку.

Водночас експерти з житла вказують, що інвестори з Волл-стріт володіють недостатньою кількістю будинків, аби істотно впливати на ціни. Віцепрезидент з економічних досліджень Zonda Шон Фергус у січні повідомив The Hill, що залежно від критерію визначення інституційного інвестора їм належать приблизно від 500 до 800 тисяч будинків. Навіть верхня межа цієї оцінки становить менш ніж 1% із близько 100 мільйонів односімейних будинків у країні.

Продажі житла у США сповільнюються на тлі високих іпотечних ставок: кількість незавершених угод із продажу житла у вересні зменшилася на 7,3% проти серпня. За даними Freddie Mac, середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою того тижня становила 7,32%.

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