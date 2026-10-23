Мінфін США запропонував обмежити технологічні інвестиції в КНР і рф — The Hill

Міністерство фінансів США запропонувало нові правила для обмеження американських інвестицій у високотехнологічні галузі Китаю, Російської Федерації — держави-агресора, Північної Кореї та інших країн, що викликають занепокоєння. Ініціатива охоплює, зокрема, штучний інтелект, повідомляє The Hill.

Які технології охоплюють правила

Пропозиція розширює обмеження в межах Програми безпеки зовнішніх інвестицій, або OISP. Вони стосуватимуться гіперзвукових систем, квантових інформаційних технологій, високопродуктивних обчислень і суперкомп’ютерів, а також ШІ. Міністр фінансів США Скотт Бессент додав до переліку біотехнології.

За даними видання, пропоновані вимоги застосовуватимуться до інвестицій на суму понад 50 тисяч доларів. Водночас вони не поширюватимуться на фінансові вкладення, зокрема купівлю акцій. У Мінфіні заявили, що правила мають реалізувати положення ухваленого Конгресом у 2025 році Закону про всеосяжну національну безпеку зовнішніх інвестицій.

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Громадське обговорення перед остаточним рішенням

Бессент заявив, що запропоноване регулювання має посилити чинну програму, аби не допустити використання американських інвестицій для розвитку критичних технологій, які можуть загрожувати національній безпеці США. Він також зазначив, що ініціатива повинна надати більше визначеності американським та іноземним інвесторам.

Програму обмеження зовнішніх інвестицій започаткувала адміністрація Джо Байдена у 2023 році виконавчим указом, який стосувався вкладень у китайські сектори, пов’язані з напівпровідниками та квантовими обчисленнями. До ухвалення остаточного правила можна буде подати публічні коментарі до пропозиції.

На тлі технологічного суперництва з Пекіном Міністерство внутрішньої безпеки США також розпорядилося видалити продукти китайського стартапу DeepSeek із ІТ-систем федеральних агентств, пославшись на кілька векторів потенційних загроз. Китайське МЗС заявило, що Пекін виступає проти надмірного розширення поняття національної безпеки та політизації технологічних і торговельних питань.

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