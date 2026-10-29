Мінінфраструктури Польщі прагне запустити Pendolino на 250 км/год у вересні 2027 — Interia

У Польщі регулярний рух поїздів Pendolino зі швидкістю до 250 км/год на Центральній залізничній магістралі може розпочатися у вересні 2027 року. Такий варіант у Міністерстві інфраструктури називають оптимістичним, тоді як базовим терміном залишається середина грудня 2027 року, повідомляє Interia.

Заступник міністра інфраструктури Пйотр Малепшак заявив, що відомство прагне прискорити процес, аби встигнути до вересня. Водночас остаточне рішення, за його словами, мають ухвалити навесні після проведення необхідних випробувань.

Маршрут і випробування

Центральна залізнична магістраль завдовжки 224 кілометри сполучає Гродзиськ-Мазовецький поблизу Варшави із Заверцем. Вона також має відгалуження до Кракова лінією №64. Після запровадження швидкості до 250 км/год поїздка між Варшавою та Краковом, за очікуваннями, триватиме менш ніж дві години.

Під час нічного тесту Pendolino подолав шлях із Варшави до Заверця за 69 хвилин із середньою швидкістю 218 км/год. У матеріалі зазначається, що на окремих ділянках магістралі швидкість 250 км/год не буде дозволена, тому поїздам доведеться знижувати швидкість.

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Умови безпеки та дозвіл регулятора

Профспілка машиністів залізниці скептично оцінює прискорення запуску. Її представники вказують на стан інфраструктури, рухомого складу й систем безпеки, а також на відсутність повного огородження колії, яке могло б обмежити вихід диких тварин на рейки.

Управління залізничного транспорту Польщі вважає вересневий строк можливим, але наголошує на необхідності своєчасно отримати дозвіл на введення в експлуатацію системи ERTMS — Європейської системи управління залізничним рухом. Після визнання заявки повною регулятор має чотири місяці для ухвалення рішення, однак цей строк часто подовжується через помилки або нестачу документів.

У PKP Polskie Linie Kolejowe заявили, що термін залежить від завершення інвестиційних робіт, тестів і отримання дозволів. Компанія також повідомила, що замість суцільного огородження магістралі планує використовувати пристрої для відлякування тварин сигналами про наближення поїзда.

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