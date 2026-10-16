Міністерка фінансів Катаяма закликала G20 терміново стежити за ринками — The Japan Times

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма в Бангкоку закликала політиків країн G20 уважно й невідкладно стежити за фінансовими ринками на тлі тиску на єну та глобального розпродажу облігацій. Про це повідомляє The Japan Times.

Єна та можливе втручання

Після зустрічей у Бангкоку з міністрами фінансів і керівниками центральних банків розвинених країн та держав, що розвиваються, Катаяма заявила, що на зустрічах G20 та в інших форматах підтвердили чинні зобов’язання щодо валютних курсів. Вона наголосила на потребі стежити за фінансовими ринками «з високим відчуттям терміновості».

Раніше того ж дня японська міністерка застерегла валютних спекулянтів, що Токіо готовий за потреби знову вдатися до дій на валютному ринку. Заява пролунала після того, як єна ослабла до найнижчого рівня щодо долара цього місяця на тлі вищих за очікування даних про інфляцію у США.

Після публікації даних про прискорення американської інфляції до найшвидших за п’ять місяців темпів курс японської валюти короткочасно сягнув 158,95 єни за долар. Згодом єна частково відіграла втрати через зниження прибутковості держоблігацій США, а в четвер зміцнилася.

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Облігації, ШІ та нова посада

Катаяма також повідомила, що керівники фінансових відомств G7 і G20 обговорювали в Бангкоку виклики для світової економіки. Країни G7 домовилися провести штабні навчання для підготовки до інцидентів, пов’язаних із передовими системами штучного інтелекту.

За її словами, деякі учасники зустрічей пов’язували зростання світової дохідності облігацій із масштабними приватними інвестиціями у ШІ та дата-центри. Катаяма заявила, що урядам слід визначати переконливі цілі фіскальної стійкості й створювати бюджетний простір для інвестицій, які сприяють економічному зростанню.

Вона також підтвердила офіційне призначення головою Комітету з розвитку — спільного міністерського форуму Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Катаяма обійматиме посаду два роки та, як очікується, головуватиме на першому засіданні комітету під час весняних зборів цих установ у Вашингтоні наступного квітня.

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