Міністерка фінансів Швеції подасть перехідний бюджет 12 листопада — The Local Sweden

У Швеції міністерка фінансів Елізабет Свантессон має до 12 листопада подати до парламенту перехідний бюджет на 2027 рік, оскільки після виборів у країні ще не сформували новий уряд. Документ не міститиме нових політичних ініціатив або передвиборчих обіцянок, повідомляє The Local Sweden.

Видатки продовжать за чинними правилами

Свантессон 27 жовтня окреслила засади підготовки бюджету. За її словами, його мета — забезпечити безперервну роботу держави та переважно продовжити фінансування, передбачене на поточний рік. Рівні видатків загалом перенесуть на наступний рік з урахуванням звичайної індексації цін і зарплат.

Перед виборами шведські партії обіцяли, зокрема, підвищити допомогу на дітей, зменшити податки, скасувати відрахування за перший день лікарняного, здешевити дошкільну освіту та стоматологічні послуги. Однак ці пропозиції не увійдуть до законопроєкту про бюджет, який подаватиме уряд, що виконує обов’язки.

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Виняток для ювілею кронпринцеси

Водночас бюджет передбачатиме 4 млн шведських крон на святкування 50-річчя кронпринцеси Вікторії, яке припадає на 14 липня 2027 року. Свантессон заявила, що вважає такі видатки обґрунтованими та припустила, що їх підтримують партії всього політичного спектра.

Додаткове фінансування також отримає Збройні сили Швеції для продовження переозброєння; це рішення, за даними видання, підтримують усі партії. Після подання бюджету парламентські партії матимуть до 27 листопада, щоб подати поправки окремо або спільно. Свантессон не виключила, що праві партії Тідьо можуть паралельно подати власний бюджетний законопроєкт.

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