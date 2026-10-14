Міністерка ресурсів Австралії Мадлен Кінг заявила, що націоналізація компанії Northern Minerals, яка базується в Перті та розробляє проєкт Browns Range у регіоні Східний Кімберлі, є одним із можливих варіантів для уряду. Причиною стали дії інвесторів, пов’язаних із Китаєм, які не виконали розпорядження продати свої акції компанії, повідомляє ABC News.

Вимога продати акції

У травні федеральний скарбник Джим Чалмерс зобов’язав шістьох інвесторів, які сукупно володіли приблизно 17% Northern Minerals, відчужити свої пакети до 2 липня. Однак наприкінці липня компанія повідомила Австралійській фондовій біржі, що ці структури все ще зберігали більшість акцій, які мали продати.

Кінг сказала, що невизначеність стримує розвиток проєкту. Вона також дала зрозуміти, що компанії не сплатили накладені федеральним урядом штрафи за невиконання вимог. За її словами, уряд активно відстежує ситуацію, а невиконання рішень австралійської влади є серйозним питанням.

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Стратегічний проєкт

Northern Minerals вважають важливою для зусиль Австралії та США зі створення альтернативних Китаю джерел критично важливих мінералів. Проєкт Browns Range має значення для розвитку альтернативних джерел диспрозію й тербію, які використовують в інфраструктурі відновлюваної енергетики та передових військових технологіях.

Компанія вже рухається до отримання близько 500 млн доларів фінансування від Експортно-імпортного банку США. Раніше австралійська влада вже втручалася у ситуацію навколо Northern Minerals: у 2023 році Чалмерс заблокував збільшення частки пов’язаного з Китаєм фонду Yuxiao Fund, а у 2025 році наказав ще п’ятьом пов’язаним із Китаєм компаніям продати акції.

Рада з розгляду іноземних інвестицій раніше повідомляла Northern Minerals, що троє інвесторів, яким торік заборонили нарощувати участь у компанії, передали свої акції Hong Kong Ying Tak Ltd. Ця компанія входить до шести структур, зобов’язаних відчужити пакети цього року.

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