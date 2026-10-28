Міністерка Купер зберегла Healthwatch England — The Guardian

У Великій Британії міністерка охорони здоров’я Іветт Купер відмовилася від планів ліквідувати Healthwatch England — незалежну організацію, що представляє інтереси пацієнтів NHS. Рішення ухвалили після критики з боку парламентарів різних політичних сил, повідомляє The Guardian.

Роботу організації продовжать

Healthwatch England та її 150 місцевих відділень і надалі збиратимуть та аналізуватимуть відгуки пацієнтів про їхній досвід користування послугами NHS і сфери, які потребують покращення. Купер заявила, що Healthwatch England і Local Healthwatch не лише збережуть, а й посилять, аби голоси пацієнтів могли впливати на зміни у медичних і соціальних послугах.

Зміну плану має підтвердити міністерка Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення Джилліан Меррон під час дебатів щодо законопроєкту про охорону здоров’я в Палаті лордів. Раніше заплановане скасування Healthwatch критикували представники Лейбористської, Консервативної та Ліберально-демократичної партій.

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Передачу функцій скасували

Уряд раніше планував передати функції Healthwatch регіональним інтегрованим радам з питань медичної допомоги та місцевим радам. Тепер організація матиме більшу роль у виявленні повторюваних проблем і визначенні сфер, де необхідні дії для поліпшення якості, безпеки та досвіду пацієнтів.

Healthwatch публікувала звіти про погіршення доступу до стоматологічного лікування, яке фінансує NHS, багаторічні черги на обстеження щодо синдрому дефіциту уваги й гіперактивності, а також недоліки комунікації служби з пацієнтами. Асоціація місцевого самоврядування попереджала, що ліквідація організації може створити плутанину для пацієнтів і призвести до ситуації, коли структури NHS фактично самі оцінюватимуть свою роботу.

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