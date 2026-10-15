Міністерка Ненді може втрутитися в купівлю ITV компанією Sky — The Guardian

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді заявила, що схиляється до втручання в процес придбання компанією Sky мовного та стримінгового підрозділу ITV за £1,6 млрд. Такий крок може відкрити шлях до поглибленої перевірки угоди, яка здатна створити найбільшого комерційного мовника у Великій Британії, повідомляє The Guardian.

Перевірка суспільного інтересу

Ненді пояснила, що її рішення пов'язане з низкою міркувань суспільного інтересу. Серед них — захист свободи висловлення думок у новинних медіа, забезпечення достатнього плюралізму поглядів і достатньої кількості осіб, які контролюють медіапідприємства.

Також міністерка має гарантувати доступність широкого спектра високоякісних телевізійних програм і програм на замовлення, розрахованих на різні смаки та інтереси аудиторії. Заява Ненді є формальною частиною процедури поглинання. Sky та ITV мають п'ять днів, щоб надати відповідь.

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Можливе розслідування регуляторів

Якщо міністерка вирішить офіційно втрутитися в процес, угоду розслідуватимуть медіарегулятор Ofcom і Управління з питань конкуренції та ринків. Sky, що належить американській корпорації Comcast, розглядає придбання як можливість створити національного стримінгового гравця, орієнтованого на британський ринок і здатного конкурувати з Netflix, YouTube та Amazon Prime Video.

За даними видання, телевізійна індустрія відчуває тиск через посилення конкуренції зі стримінговими платформами та перехід аудиторії на цифрові сервіси, зокрема YouTube. Водночас небагато представників галузі очікують, що угоду заблокують.

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