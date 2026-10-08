Міністерка оборони Нідерландів назвала Росію ворогом, а не просто агресором

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Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росію тепер слід сприймати не лише як агресора, а як ворога.

"Росія більше не просто агресор. Ви вже не так часто почуєте від мене цей евфемізм", - сказала вона.

За її словами, Росія "випробовує західне суспільство", зокрема через атаки, диверсії та кібератаки в Нідерландах і сусідніх країнах. Міністерка наголосила, що Нідерландам не можна бути наївними щодо російської загрози.

"Росія - наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але й безтурботний мир також дуже далеко", - сказала вона.

Вона наголосила, що "не найбільша за чисельністю армія перемагає, а та армія, яка найшвидше може адаптуватися і завдяки цьому бути готовою до непередбачуваного. Ми хочемо мати такі збройні сили, які забезпечуватимуть Нідерландам безпеку в непевні часи".

За її словами, "уроки України також знайшли відображення в нашій нещодавно представленій оборонній стратегії. Так, чисельність особового складу наших збройних сил зростає. Так, ми витрачаємо більше грошей. Але ми не стаємо кращими лише тому, що витрачаємо більше. Ми стаємо кращими, тому що будуємо збройні сили, в яких люди та технології безперешкодно взаємодіють. Збройні сили, що поєднують солдатів, суспільство, сталь і програмне забезпечення".

Вона також зазначила, що "якщо у вас є такий ворог, як Путін, який нікуди не зникає, не варто відступати перед ним... Для діалогу потрібно також показати, що ми сильні. Якщо він зараз кидає нам виклик і випробовує нас усіма тими атаками, диверсіями, кібератаками, зокрема в Нідерландах і в сусідніх країнах, то, на мою думку, надзвичайно важливо показати: не починайте цього, тому що ми готові. Ми не наївні".

Міністерка також зазначила, що країни Альянсу мають бути готовими та стійкими до потенційних загроз з боку Росії.

Вона також виступила за подальше посилення збройних сил Нідерландів та підтримку України.

"Путіну достатньо лише сказати: "Я припиняю це і приходжу за стіл переговорів". І доки він відмовляється це робити, ми маємо допомагати Україні вистояти перед цим ворогом", - заявила вона.

За її словами, "зрештою це завершиться за столом переговорів. Саме так часто закінчуються конфлікти. Водночас ми, звісно, маємо бути особливо уважними до того, хто сидить за цим столом і хто разом з нами визначає порядок денний. Насамперед це, звичайно, Україна. І я думаю, що тут ми також не маємо розбіжностей. І це має бути Європа. Саме так ми хочемо забезпечити сталий мир на власному континенті. Ніхто з нас не хоче, щоб Путін отримав рік чи два перепочинку, а потім повернувся ще сильнішим і завдав ще потужнішого удару. Тоді ми будемо ще далі від сталого миру. Зрештою питання полягає в тому, як поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб за столом переговорів укласти справжню мирну угоду, яка забезпечить реальний і сталий мир. Для цього важливо, щоб Україна вистояла".

Міністерка оборони Нідерландів також заявила, що у разі якщо Україна не вистоїть у війні, Росія отримає сигнал, що вторгнення в суверенну державу приносить вигоду: «І вільний Захід, наше вільне життя тут, тоді опиниться під загрозою».

Вона наголосила, що йдеться не про абстрактну загрозу. За її словами, на це вказують розвідувальні звіти та діяльність Росії в Європі протягом останніх місяців.

Єшільгоз-Зегеріус також зауважила, що уряд Нідерландів уже закріпив допомогу Україні на найближчі роки. Нідерланди, зокрема, передаватимуть Україні далекобійне озброєння, підтримуватимуть український парк F-16 та надаватимуть медичну допомогу та підтримку України напередодні зими, зокрема кошти підуть на газ, генератори та трансформатори.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це вона сказала під час парламентських дебатів щодо бюджету Міністерства оборони.

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