Міністерка Пельчинська-Наленч заявила про вихід з уряду Польщі — Interia

У Польщі міністерка фондів і регіональної політики Катаржина Пельчинська-Наленч заявила, що залишає уряд прем’єр-міністра Дональда Туска. Її заява пролунала після голосування в Сеймі за збереження двокаденційності в місцевому самоврядуванні.

Заява міністерки

Пельчинська-Наленч пояснила своє рішення тим, що цінності для неї важливіші за посади. Про заяву міністерки повідомляє Interia.

У своєму дописі політикиня написала, що Сейм ухвалив рішення зберегти двокаденційність у самоврядуванні, та назвала результат перемогою. Вона також заявила, що зміни, яких, за її словами, хочуть 75% поляків, набудуть чинності.

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Критика коаліції

За словами міністерки, рішення ухвалили попри голоси K15X. Вона розкритикувала коаліцію та заявила, що значна частина депутатів партії «Польща 2050» стала на бік політичних домовленостей, а не людей.

Пельчинська-Наленч назвала це не першим таким рішенням коаліції, але фундаментально важливим.

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