Міністерка Рейхе окреслила умови стелі цін на пальне в Німеччині — Der Spiegel

Міністерство економіки Німеччини підготувало перші пропозиції щодо запровадження тимчасової стелі цін на пальне. Як повідомляє Der Spiegel, проєкт закону міністерки економіки Катаріни Рейхе передбачає об’єктивні умови для застосування такого механізму.

Умови для обмеження цін

Стелю цін пропонують запроваджувати лише тоді, коли зростання цін на пальне в Німеччині протягом трьох тижнів поспіль істотно перевищуватиме середній європейський рівень. Максимальний термін дії обмеження має становити три місяці.

Застосування граничної ціни можуть призупинити, якщо виникне загроза безпеці постачання. У міністерстві зазначили, що метою законопроєкту є обмеження виняткового зростання цін на бензин і дизель, яке суттєво перевищує загальноєвропейську динаміку, із одночасним забезпеченням постачання пального.

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Механізм планують запровадити у 2027 році

Проєкт перебуває на етапі раннього міжвідомчого узгодження в уряді Німеччини. У середині вересня керівники коаліції домовилися провести переговори з нафтовою галуззю, щоб не пізніше 1 січня 2027 року запровадити механізм за зразком Люксембургу або Бельгії.

Передбачається, що обмеження не буде постійним і застосовуватиметься в кризових обставинах. Домовленість пов’язували зі стрибками цін, спричиненими конфліктом навколо Ірану. Наприкінці грудня в Німеччині завершується дія знижки на пальне, яку новий механізм має замінити.

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