Міністерка Роллінз заявила про продовження реформи лісової служби США — The Hill
Міністерка сільського господарства США Брук Роллінз заявила, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір продовжувати масштабну реорганізацію Лісової служби США, попри юридичні перешкоди. Як повідомляє The Hill, під час розмови з медіа Роллінз сказала, що адміністрація рухається вперед із реорганізацією та прагне наблизити Міністерство сільського господарства до сільських громад і регіонів Заходу США.
Що передбачає план
Запропоновані зміни включають перенесення штаб-квартири Лісової служби з Вашингтона до Солт-Лейк-Сіті, закриття 23 дослідницьких станцій і заміну регіональних офісів офісами, організованими на рівні штатів.
Губернатор Юти Спенсер Кокс, республіканець, після оголошення плану наприкінці березня назвав перенесення штаб-квартири великим здобутком для Юти та західних штатів. За його словами, зміна регіональної моделі на підхід, зосереджений на штатах, має посилити федералізм і зробити роботу служби ефективнішою.
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Трамп також просуває передачу функцій Лісової служби з боротьби з природними пожежами Службі боротьби з природними пожежами. Конгрес наразі заблокував цю зміну.
Судове рішення
13 жовтня суддя федерального окружного суду в Каліфорнії Вінс Чхабрія зупинив реорганізацію на час розгляду позову, який подали профспілки федеральних працівників, екологічні організації та місцеві посадовці. Позивачі стверджують, що план є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа зі скорочення чисельності федеральних працівників, адже співробітникам Лісової служби доведеться або переїхати, або залишити роботу.
У рішенні суддя зазначив, що заплановані витрати на реорганізацію майже напевно порушували встановлені Конгресом обмеження на використання коштів відомства. Національна федерація федеральних службовців, яка є серед позивачів, назвала це рішення бажаною перепочинкою.