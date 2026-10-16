Міністерство інформації Ємену заявило, що хусити 16 жовтня атакували район поблизу міжнародного аеропорту Адена на півдні країни. Як повідомляє Anadolu Agency, відомство написало в X, що атака сталася поблизу табору Бадр.

Повідомлення про вибухи

Єменський сайт Al-Masdar Online з посиланням на місцевих жителів повідомив, що в Адені чули два вибухи. Представники хуситів одразу не коментували заяву Міністерства інформації Ємену.

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Атака на палац напередодні

Напередодні, 15 жовтня, президентський палац Маашик в Адені атакували балістичними ракетами. За словами міністра охорони здоров'я Ємену Касіма Бухаїбеха, тоді загинули п'ятеро людей, ще 16 дістали поранення.

Раніше цього місяця урядові сили Ємену розпочали операцію «Світанок Ємену», щоб повернути території, які перебувають під контролем хуситів, зокрема столицю Сану. Конфлікт у країні триває від 2014 року, коли хусити захопили Сану та кілька провінцій. Наступного року на підтримку міжнародно визнаного уряду втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією. За даними Anadolu Agency, останній етап бойових дій розпочався в липні, а перемир'я 2022 року згодом припинило діяти.

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