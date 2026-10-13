Міністерство Польщі не підтримало зміну індексації пенсій — Interia

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі не підтримало пропозицію запровадити новий механізм індексації пенсійно-рентних виплат. Петицію щодо змін 7 січня 2026 року подали Уповноваженому з прав людини Польщі, який згодом передав її до профільного відомства, повідомляє Interia.

Пропозиція окремої інфляції для пенсіонерів

Авторка петиції вважає, що структура витрат літніх людей відрізняється від витрат працездатного населення. За її аргументацією, пенсіонери рідше купують товари, ціни на які знижуються, зокрема сучасну електроніку, натомість частіше витрачають кошти на ліки, енергію та продукти харчування.

Вона запропонувала враховувати під час індексації так звану інфляцію пенсіонерів — CPI-S, або Consumer Price Index for Seniors, — поряд зі стандартним індексом споживчих цін CPI. У петиції також пропонували враховувати зростання економіки та заробітних плат. Авторка звернулася до Уповноваженого з прав людини з проханням передати ці пропозиції компетентним органам.

На думку авторки петиції, чинний підхід може суперечити окремим положенням Конституції Польщі щодо рівного ставлення, охорони здоров’я та обов’язку держави надавати особливу допомогу літнім людям.

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Позиція міністерства

У міністерстві заявили, що нинішня система значною мірою вже досягає цілей, яких прагне авторка петиції. Законодавчий показник індексації базується на середньорічному індексі цін на споживчі товари й послуги та збільшується щонайменше на 20% реального приросту середньої заробітної плати.

Відомство також не погодилося з необхідністю запровадження окремого показника інфляції для літніх людей. Там зазначили, що інфляційний кошик для пенсіонерів і рентних одержувачів має модельний характер та ґрунтується на структурі витрат цієї групи. Водночас міністерство наголосило, що такий кошик слід регулярно оновлювати відповідно до фактичної поведінки споживачів.

За позицією відомства, Конституція не визначає конкретного способу підвищення виплат, а чинний механізм не ставився під сумнів у попередній практиці Конституційного трибуналу. Міністерство додало, що систему індексації постійно моніторять, однак роботи над змінами до законодавства наразі не ведуться.

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