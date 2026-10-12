Міністр Браянт відкинув звинувачення у поступках Sinn Féin — Politico Europe

У Великій Британії міністр у справах Північної Ірландії Кріс Браянт відкинув звинувачення юніоністів у тому, що він поступився ірландським республіканцям, заборонивши протестантський марш Ордену оранжистів у Портадауні. Він заявив у Палаті громад, що рішення ухвалили передусім для запобігання насильству, повідомляє Politico.

Незалежна Комісія з питань маршів минулого місяця дозволила проведення суттєво обмеженого маршу за участю 35 членів Ордену оранжистів. Однак Браянт у п'ятницю заборонив ходу. Тисячі людей під проводом Sinn Féin майже два тижні блокували запланований маршрут Гарваґі-роуд у головному католицькому районі Портадауна. Поліція не допускала зіткнень між сторонами.

Позиція міністра та юніоністів

Браянт наголосив, що право на марш не означає його проведення за будь-яких обставин. За його словами, дотримання закону також передбачає виважене запобігання серйозним заворушенням. Міністр заявив, що категорично відкидає закиди в поступках «правлінню натовпу» та вважає, що ситуація минула напрочуд мирно.

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Лідер Демократичної юніоністської партії Гевін Робінсон звинуватив Браянта в тому, що уряд поступився погрозам насильства з боку бойовиків Ірландської республіканської армії. Це є позицією Робінсона. Заступниця першого міністра Північної Ірландії Емма Літтл-Пенґеллі також заявила, що перша міністерка Мішель О'Нілл порушила закон, очоливши протест, у якому, за її твердженням, були представники кількох угруповань ІРА.

Суди та голосування в Асамблеї

Апеляційний суд Північної Ірландії відхилив позов протестувальників із Гарваґі-роуд, які оскаржували первісне рішення Комісії з питань маршів. Окремо Високий суд у Белфасті дозволив ложі Ордену оранжистів у Портадауні оскаржити дії Браянта та головного констебля поліції Північної Ірландії Джона Баучера. Розгляд цієї справи має розпочатися наступного понеділка.

Того ж дня юніоністські депутати Асамблеї Північної Ірландії одностайно підтримали усунення чотирьох міністрів Sinn Féin, зокрема першої міністерки Мішель О'Нілл. Вони звинуватили міністрів у порушенні присяги через участь і підтримку протестів. Утім, усі чотири вотуми недовіри провалилися через правила розподілу влади в Стормонті: за усунення кожного міністра голосували 33–34 юніоністи, тоді як 35 депутатів від Sinn Féin і СДЛП виступили проти.

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