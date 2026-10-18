Міністр Буті попросить Deloitte повернути частину оплати за помилки — ABC News Australia

В Австралії міністр вищої та міжнародної освіти Західної Австралії Тоні Буті заявив, що попросить компанію Deloitte повернути частину оплати за підготовлений коштом платників податків аналіз щодо злиття трьох державних університетів. Це сталося після повідомлень про помилки в документі, які дехто пов'язував із використанням штучного інтелекту.

Як повідомляє ABC News Australia, Буті просуває план об'єднання Curtin University, Murdoch University та University of Western Australia. За його словами, злиття має допомогти університетам залишатися конкурентоспроможними, доступними й актуальними. Влада штату також говорить про потенційні економічні переваги та поліпшення результатів для студентів.

Заперечення університетів

Ініціатива викликала спротив з боку двох із трьох закладів. Віцеканцлерка Curtin University Гарлін Гейн заявила, що злиття може призвести до витрат, втрати вибору для студентів, робочих місць і спадщини університетів. За її словами, план розв'язує проблеми, яких немає, і створює непотрібні труднощі.

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Віцеканцлер Murdoch University Ендрю Дікс назвав пропозицію безглуздою. University of Western Australia офіційної позиції не зайняв, хоча керівники закладу назвали об'єднання можливістю.

Помилки у звіті та суперечка

Лідер опозиції Західної Австралії Базіл Земпілас розкритикував підготовлений Deloitte аналіз витрат і вигод. Deloitte назвала помилки незначними та заявила, що вони не впливають на висновки аналізу.

Під час парламентських дебатів Буті також розповів про нібито приватну розмову із Земпіласом, у якій той, за словами міністра, висловив особисту підтримку злиття. Земпілас заперечив, що робив такі заяви. Буті сказав, що розчарований роботою Deloitte і вважає, що таких помилок не мало бути.

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