Міністр Чилі Подує перепросив за висловлювання про президента Мілея — The Rio Times

У Чилі міністр житлового будівництва та урбанізму Іван Подує 16 жовтня назвав президента Аргентини Хав'єра Мілея дедалі більш божевільним, а за кілька годин попросив вибачення. Про це повідомляє The Rio Times.

Під час бізнес-форуму Icare у Сантьяго Подує відповідав на запитання про державні інвестиції. Він також розкритикував позицію Мілея щодо громадських робіт. Згодом чилійський міністр написав у X, що його коментарі про аргентинського президента були недоречними, та попросив щирих вибачень. Водночас він підтвердив власну позицію про роль державних інвестицій у стимулюванні зростання.

Реакція чилійської влади

Міністр внутрішніх справ Чилі Клаудіо Альварадо, який керував роботою уряду під час поїздки президента Хосе Антоніо Каста до Болівії, назвав слова Подує неналежними. За його словами, уряд вважає інцидент вичерпаним, а публічних вибачень міністра достатньо.

Каст, виступаючи в чилійському консульстві в Ла-Пасі, заявив, що уряд шкодує про ці висловлювання. Він наголосив, що Подує перепросив публічно належним чином, і додав, що подібне не повториться.

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Віцепрезидент Сенату від консервативної партії UDI Іван Морейра назвав заяву Подує дуже необачною та закликав його вибачитися. Віцепрезидент Національної лібертаріанської партії Ганс Маровскі заявив, що міністр має відповідати рівню своєї посади.

Контекст відносин із Аргентиною

Коментар Подує пролунав на тлі напруженості щодо Магелланової протоки. Обидві країни посилаються на договори 1881 і 1984 років, а президенти Каст і Мілей у спільній декларації після візиту аргентинського президента до Сантьяго 3 вересня підтвердили їхню чинність.

Також у листопаді запланований перший рейс чилійського вантажного судна Danstar з Пунта-Аренаса до Порт-Стeнлі на Фолклендських островах. За даними видання, міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно заявляв, що не перешкоджатиме рейсу, якщо торгівля матиме комерційний характер і буде скоординованою.

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