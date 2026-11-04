Міністр економіки Баварії Губерт Айвангер помер у 55 років — Der Spiegel

У Німеччині помер міністр економіки та віцепрем’єр Баварії Губерт Айвангер, який очолював партію Freie Wähler. Йому було 55 років.

Підтвердження з Баварії

Про смерть політика Der Spiegel повідомив із посиланням на агентство dpa. За даними агентства, інформацію підтвердили високопосадовці в урядових колах Баварії. Раніше про смерть Айвангера написало видання Bild.

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Його знайшли в готелі Берліна

За інформацією Bild, Айвангера знайшли в готелі в районі Мітте в Берліні. Der Spiegel також зазначає, що політик був дипломованим інженером-аграрієм.

Айвангер обіймав посаду міністра економіки Баварії з 2018 року. Паралельно він був віцепрем’єром Баварії та керівником Freie Wähler. Повідомлення Der Spiegel про його смерть опублікували 4 листопада 2026 року.

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