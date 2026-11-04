Міністр економіки Куерпо очолив транспортне відомство Іспанії — Politico Europe

В Іспанії міністр економіки та перший віцепрем’єр Карлос Куерпо тимчасово очолив Міністерство транспорту після відставки Оскара Пуенте. Прем’єр-міністр Педро Санчес повідомив, що Куерпо керуватиме відомством до виборів, запланованих на 29 листопада.

Тимчасове призначення

Як повідомляє Politico Europe, Санчес відзначив управлінські здібності Куерпо, продемонстровані ним під час нинішньої каденції уряду. Раніше Куерпо був генеральним секретарем казначейства, коли Надя Кальвіньйо обіймала посаду міністерки економіки. Після того як Кальвіньйо обрали очолити Європейський інвестиційний банк, Куерпо перейняв її портфель. Згодом Санчес призначив його першим віцепрем’єром.

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Відставка після аварії

Оскар Пуенте подав у відставку 3 листопада через залізничну аварію, що сталася 28 жовтня у провінції Толедо та забрала життя 69 людей. За даними видання, він назвав це рішення питанням політичної гідності.

Це була друга смертельна залізнична катастрофа в Іспанії цього року. У січні внаслідок аварії в Адамусі загинули 46 людей. Санчес заявив, що відставка Пуенте має сприяти відновленню довіри як до залізничної системи країни, так і до політичної гідності.

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