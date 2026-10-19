Міністр енергетики США назвав постачання російського дизеля стимулом для завершення війни — CNN

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Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Москви. За його словами, це «пряник» для Росії, покликаний заохотити її припинити війну.

За словами Райта, наразі Росія експортує нафту під дуже жорсткими американськими санкціями, однак взагалі не експортує дизель, якого бракує у світі. Рішення американського президента полягає в тому, що РФ отримає дозвіл постачати дизельне пальне на світові ринки лише у разі зниження інтенсивності конфлікту з Україною, згоди на енергетичне перемир'я або зменшення масштабів бойових дій.

У США наголошують, що Москва отримає вигоду від цього рішення тільки якщо почне експорт. Для цього їй доведеться або скоротити внутрішнє споживання та зменшити військові зусилля, або отримати можливість відремонтувати свої НПЗ, що стане можливим лише завдяки мирній угоді з Україною, енергетичному перемир'ю чи кроку до миру.

Джерело: CNN

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