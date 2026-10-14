Міністр фінансів Гілі планує покласти збір податків на маркетплейси — Channel NewsAsia

У Великій Британії міністр фінансів Джон Гілі, як очікується, оголосить, що онлайн-маркетплейси відповідатимуть за збір податків, які мають сплачувати продавці на їхніх платформах. Йдеться, зокрема, про Amazon, eBay та Temu.

Збір податків через платформи

Про очікувану ініціативу Channel NewsAsia повідомило з посиланням на газету The Times. За даними видання, платформи збиратимуть податки, які мають сплачувати роздрібні продавці, що продають товари через ці майданчики.

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Очікувані надходження

The Times повідомила про це у вівторок. За її оцінкою, ініціатива може забезпечити британському казначейству до 1 мільярда фунтів стерлінгів, або близько 1,33 мільярда доларів США.

Казначейство відмовилося коментувати повідомлення. У відомстві зазначили, що рішення з оподаткування Гілі має представити під час фіскальних заходів. Amazon, eBay і Temu не відповіли на запити про коментар одразу.

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