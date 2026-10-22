Міністр фінансів Кучінскіс пообіцяв не підвищувати податки в Латвії — LSM English

Міністр фінансів Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що 2027 року уряд не планує підвищувати податки чи збільшувати бюджетні видатки. За його словами, робота над бюджетом наступного року ще триває, однак потреби в підвищенні податку на додану вартість і податку на доходи фізичних осіб він не бачить.

Про це Кучінскіс сказав в інтерв’ю Латвійському радіо 22 жовтня, повідомляє LSM English. Міністр назвав майбутній бюджет бюджетом ощадливості та контролю. Додаткові кошти, за його оцінкою, можуть з’явитися лише завдяки оптимізації видатків.

Перегляд роботи установ

Кучінскіс також заявив про необхідність переглянути функції окремих державних установ та об’єднати структури з дубльованими повноваженнями. Він пообіцяв не скорочувати фінансування охорони здоров’я й освіти, водночас зазначивши, що потрібно шукати можливості для заощадження в інших напрямах.

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За словами міністра, реформи наступного року мають дати результат упродовж трьох наступних років. Він пояснив це значними фіскальними прогалинами та браком коштів у подальшій перспективі. Раніше Кучінскіс уже попереджав, що без реформ у наступні роки може виникнути великий бюджетний дефіцит.

Зарплати та мінімальна оплата

Міністр вважає можливим заморозити фонд оплати праці у державному управлінні, але наголосив, що це слід робити виважено, аби працівники не переходили до приватного сектору. Водночас мінімальну зарплату планують підвищити за раніше затвердженим графіком — з 780 євро цього року до 820 євро наступного року. Профспілки закликали прискорити це підвищення.

Кучінскіс також сказав, що ухвалення бюджету на 2027 рік не варто форсувати: на його думку, документ доцільніше затвердити наприкінці січня.

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