Міністр фінансів Лігі очікує навесні підвищення акцизу на пальне — ERR News

В Естонії міністр фінансів Юрген Лігі заявив, що очікує можливого підвищення ставки акцизу на пальне наступної весни. Остаточного рішення з цього питання ще немає. Уряд обговорює державний бюджет на 2027 рік, а прогноз щодо зростання ставки вже враховано в бюджеті, повідомляє ERR News.

Дефіцит бюджету

Лігі, який представляє Партію реформ, зазначив, що бюджет Естонії є дефіцитним. За його словами, напередодні виборів усі обіцяють скасувати або зменшити податки. Міністр також порушив питання про те, чи варто залишати наступному уряду більший дефіцит, наголосивши, що це не є добрим варіантом.

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Збір на резерв пального

Водночас ціни на пальне в Естонії наступного року можуть дещо знизитися через плани міністра економіки Ерккі Келдо скоротити приблизно на 10% збір на утримання державного резерву пального. За оцінкою, зменшення цього збору може знизити роздрібні ціни на автозаправних станціях приблизно на 0,25%.

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