Міністр фінансів Пакистану обговорив із МВФ адресні паливні субсидії — Dawn

Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб зустрівся в Бангкоку, Таїланд, із заступником керуючого директора Міжнародного валютного фонду Найджелом Кларком. Сторони, зокрема, обговорили адресні субсидії на пальне для захисту вразливих груп населення та збереження соціальної стабільності, повідомляє Dawn.

Паливна програма Пакистану

Зустріч відбулася 14 жовтня на полях щорічних зборів Групи Світового банку та МВФ 2026 року. За даними Міністерства фінансів Пакистану, Аурангзеб виклав підхід до адресної підтримки споживачів пального.

Пакистанська влада вже запровадила програму субсидування пального для користувачів мотоциклів, авторикш і транспортних засобів з об'ємом двигуна до 800 кубічних сантиметрів на тлі зростання світових цін на нафту. Після оголошення програми прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф доручив також включити до неї мотоцикли, рикші та рикші Qingqi віком до 20 років.

Напередодні МВФ закликав держави надавати вузько спрямовані субсидії через енергетичну кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Фінансування та реформи

На зустрічі Аурангзеб і Кларк також обговорили економічний прогрес Пакистану та пріоритети реформ. Міністр наголосив на політичній відповідальності за реформи та їх послідовному впровадженні, а також згадав повернення країни на міжнародні ринки капіталу й активну участь інвесторів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство фінансів Пакистану заявило про зміцнення резервів, три роки первинного профіциту поспіль і скорочення співвідношення державного боргу до ВВП. Кларк, за повідомленням міністерства, наголосив на потребі достатніх резервних буферів і збільшенні доходів для інвестицій у людський капітал, інфраструктуру та державні послуги.

Пакистан продовжує співпрацю з МВФ у межах програми розширеного фінансування на 7 млрд доларів і програми стійкості та сталого розвитку на 1,4 млрд доларів. Раніше сторони досягли угоди на рівні персоналу після четвертого перегляду першої програми та третього перегляду другої, що кваліфікувало Пакистан на отримання близько 1,2 млрд доларів із ресурсів фонду.

Контакти зі США

Окремо Аурангзеб зустрівся з послом Г'юго Йоном із Державного департаменту США. Вони обговорили двосторонню економічну співпрацю, просування до рамкової торговельної угоди, диверсифікацію енергетичних поставок через збільшення імпорту зі США та заходи для підтримання постачання пального й підтримки вразливих споживачів.

За повідомленням міністерства, серед інших тем були механізми протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, подальші кроки в межах FATF, інвестиційне фінансування через Американську корпорацію міжнародного фінансування розвитку та Exim Bank, а також проєкт Reko Diq і співпраця щодо критично важливих мінералів.

Читай нас у