Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб у Бангкоку 17 жовтня заявив, що подальші атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки можуть погіршити довгострокові економічні перспективи його країни. Про це він сказав в інтерв’ю AFP на полях щорічних зустрічей МВФ і Світового банку, повідомляє The Hindu.

Запасів вистачає до листопада

За словами Аурангзеба, Пакистан поки витримав початковий вплив різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого війною проти Ірану. Країна закупила енергоресурси, яких має вистачити до кінця листопада 2026 року, та вже готується до зимового періоду, коли попит домогосподарств зазвичай зростає.

Міністр заявив, що в Пакистані не було дефіциту пального, черг на автозаправках чи проблем із громадським порядком. Він також повідомив, що уряд не планує купувати на спотовому ринку партії скрапленого природного газу без критичної потреби, оскільки такі поставки значно дорожчі за законтрактовані раніше.

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Побоювання через удари по інфраструктурі

Аурангзеб назвав тривожними удари по енергетичних об’єктах. На його думку, якщо інфраструктура й надалі зазнаватиме атак, повернення до нормального економічного стану потребуватиме більше часу навіть у разі послаблення напруженості.

У матеріалі зазначається, що після початку війни, яку США та їхній союзник Ізраїль розпочали проти Ірану в лютому 2026 року, світові ціни на енергоносії різко зросли. Тегеран у відповідь атакував союзників Вашингтона в Перській затоці та обмежив постачання нафти й газу. На тлі нового загострення громадянської війни в Ємені хусити останніми днями також атакували саудівську інфраструктуру, зокрема енергетичні об’єкти й аеропорти.

Пакистан нині реалізує трирічну програму МВФ обсягом близько $7 млрд. Фонд цього місяця погодив виділення чергового траншу на $1,2 млрд. Аурангзеб заявив, що уряд продовжує фіскальну консолідацію, нарощує податкові надходження та протидіє несплаті зібраного з покупців податку з продажів.

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