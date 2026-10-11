Міністр фінансів Пакистану заявив про продовження паливних субсидій — The Express Tribune

Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб заявив, що програма цільових знижок на пальне продовжить діяти для вразливих верств населення. Під час International Poultry Expo 2026 він також сказав, що не був поінформований про заперечення Міжнародного валютного фонду щодо цієї схеми, повідомляє The Express Tribune.

Позиція МВФ

МВФ у пресрелізі від 7 жовтня, присвяченому домовленості на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility і третього перегляду Resilience and Sustainability Facility для Пакистану, закликав оперативно згорнути програму паливної підтримки. Фонд пояснив це її високою вартістю та надто широким охопленням.

МВФ зазначив, що в разі неочікуваного зростання вартості нафти майбутня підтримка має бути обмеженою, тимчасовою та адресною. Її слід надавати через наявні програми соціальної допомоги та передбачати в межах бюджету на 2026–2027 фінансовий рік.

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Кого охоплює програма

Аурангзеб назвав цільові субсидії успішними та заявив, що ними скористалися близько 10,2 мільйона людей. За його словами, серед отримувачів підтримки є користувачі рикш Qingqi, інших триколісних транспортних засобів, мотоциклів і автомобілів із двигунами об'ємом до 800 кубічних сантиметрів.

Міністр припустив, що за середнього розміру домогосподарства у п'ять осіб програма може охоплювати приблизно 50 мільйонів людей. Він також сказав, що адресні знижки усунули потребу в запровадженні «розумних локдаунів», які раніше застосовували для збереження запасів пального та стримування витрат на його імпорт.

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