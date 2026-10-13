Міністр фінансів США Бессент не знає, як завершиться війна з Іраном — The Hill

У США міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що не може передбачити, яким буде завершення війни з Іраном. Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє The Hill. За даними видання, до восьмимісячної позначки конфлікту залишалося близько двох тижнів.

Заява Бессента

У розмові з ведучою Рейчел Кампос-Даффі в програмі Fox & Friends Weekend Бессент заявив, що Іран, за його оцінкою, «руйнується» та не може платити своїм військовим. Водночас він сказав, що не знає, чим завершиться конфлікт, оскільки результат таких подій неможливо передбачити.

Бессент припустив кілька можливих сценаріїв: повстання населення, внутрішній конфлікт у Корпусі вартових ісламської революції або готовність Ірану укласти угоду про відмову від ядерної програми. Як приклад непередбачуваного розвитку подій він згадав падіння Берлінського муру.

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Енергетичні та політичні наслідки

За інформацією The Hill, війна є непопулярною серед американців і призвела до зростання цін на енергоносії у США. Видання пов’язує це із закриттям Ормузької протоки — важливого маршруту для експорту нафти з Перської затоки — на тлі конфлікту.

Війна та подорожчання енергії також стали однією з тем проміжних виборів у США: демократи критикують республіканців через конфлікт і його економічні наслідки. Трамп раніше прогнозував, що війна триватиме кілька тижнів, а нещодавно заявляв, що вона завершиться невдовзі після проміжних виборів, не пояснюючи, яким чином це станеться. Минулого тижня він також сказав, що США не завдаватимуть нових ударів по Ірану до виборів.

У п’ятницю Міністерство оборони США оновило дані про втрати американських військових у війні з Іраном до 21 загиблого. Як зазначає The Hill, дві смерті, нещодавно внесені до системи обліку втрат Пентагону, не були бойовими.

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