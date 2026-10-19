Міністр Ібаясі відвідав храм Ясукуні під час осіннього фестивалю — The Japan Times

У Токіо міністр земель, інфраструктури, транспорту і туризму Японії Тацунорі Ібаясі відвідав пов’язаний із війною храм Ясукуні під час осіннього фестивалю. Він став другим міністром, який побував у храмі в межах цьогорічного фестивалю: у суботу його відвідав міністр стратегії зростання Мінору Кіучі.

Візит у складі міжпартійної групи

Ібаясі прибув до храму як учасник міжпартійної групи, яку очолює депутат правлячої Ліберально-демократичної партії Ітіро Айдзава, повідомляє The Japan Times.

Окремо Ясукуні відвідали голова Генеральної ради Ліберально-демократичної партії Хіросі Кадзіяма, голова виборчого стратегічного комітету партії Ясутоші Нісімура та голова бюджетного комітету Палати радників Харуко Арімура.

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Пожертва від імені прем’єр-міністерки

Кадзіяма зробив ритуальну грошову пожертву від імені прем’єр-міністерки Санае Такаїті, яка також очолює Ліберально-демократичну партію. Він заявив журналістам, що його уповноважили зробити цей внесок, а пожертву здійснили за особисті кошти Такаїті.

До міжпартійної групи, яка відвідала храм, увійшли близько 70 законодавців, зокрема представники Ліберально-демократичної партії, її союзниці Японської інноваційної партії, Демократичної партії для народу та партії Сансейто. На пресконференції Айдзава заявив, що законодавці мають знову усвідомити свою місію — передати майбутнім поколінням розуміння жахів війни та цінності миру.

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