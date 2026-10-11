Міністр Ікбал назвав стабілізацію Пакистану залежною від позик — The Express Tribune

В Ісламабаді міністр планування Пакистану Ахсан Ікбал у меморандумі прем’єр-міністру Шехбазу Шаріфу розкритикував поточну модель економічної стабілізації. На його думку, вона дедалі більше спирається на скорочення видатків на розвиток і запозичення, а не на розширення податкової бази та нарощування експорту. Про це повідомляє The Express Tribune.

Ікбал охарактеризував такий підхід як «загальмовану та побудовану на позиках стабілізацію». За його словами, він може покращувати фіскальні показники нині, але надалі послаблюватиме виробничий потенціал, потрібний для підтримання цих результатів. Міністр запропонував уряду нову восьмипунктову рамку фіскальної стабілізації, сумісної зі зростанням і розвитком.

Видатки на розвиток

За наведеними у меморандумі даними, у 2018 році федеральні видатки на розвиток становили 2,6% ВВП Пакистану, а в поточному фінансовому році цей показник скоротився до 0,8% ВВП. Ікбал заявив, що в періоди фіскального тиску саме федеральна програма розвитку стає найпростішою статтею для відтермінування або зменшення витрат.

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Він також наголосив, що Пакистан має співвідношення податкових надходжень до ВВП, нижче за показники багатьох схожих економік. На думку міністра, нестачу податкових надходжень і втрати під час їхнього збору фактично компенсують урізанням інвестицій в інфраструктуру, освіту, технології, водну безпеку та продуктивність.

Орієнтир на 2029 рік

Ікбал закликав міністерства фінансів і планування спільно визначити, до яких темпів зростання прямує країна до 2029 року, якими вони мають бути та які зміни потрібні для усунення розриву. Він запропонував доручити Міністерству фінансів підготувати для прем’єр-міністра та кабінету середньостроковий сценарій розвитку економіки до фінансового року 2028–2029, а не обмежувати планування наступним переглядом програми МВФ чи річним бюджетом.

За офіційними показниками, на які послався міністр, у минулому фінансовому році економіка Пакистану зросла на 3,7%, безробіття досягло 21-річного максимуму — 7,1% робочої сили, а експорт скоротився майже на 6%. Обсяг інвестицій залишився на рівні 14,4%, а прямі іноземні інвестиції зменшилися на 34% — до 1,6 млрд доларів.

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