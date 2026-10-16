Міністр юстиції Журек назвав неприйнятним інцидент із суддею у Слупську — Interia

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек прокоментував інцидент у Слупську, під час якого поліцію викликали до пасажира потяга. За інформацією Wirtualna Polska, яку наводить Interia, втручання стосувалося одного із суддів Верховного суду, призначеного за президентства Кароля Навроцького. Журек назвав поведінку цієї людини неприйнятною та заявив, що обставини справи слід ретельно з’ясувати.

Втручання на вокзалі

Інцидент стався 8 жовтня на вокзалі у Слупську. За даними Wirtualna Polska, начальник потяга викликав поліцію до пасажира, який хитався, а контакт із ним був суттєво ускладнений.

Після прибуття правоохоронці виявили чоловіка з травмами обличчя. За попередньою інформацією, ушкодження могли виникнути після падіння під час виходу з потяга. Поліцейські надали йому допомогу на місці та викликали швидку, після чого пасажира доправили до лікарні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У лікарні дружина чоловіка повідомила персоналу, кого стосувалося втручання. Wirtualna Polska пише, що йшлося про одного із суддів Верховного суду.

Заява міністра

Журек заявив, що отримував тривожні повідомлення про інцидент у потязі. За його словами, ця людина пересувалася громадським транспортом після вживання значної кількості алкоголю, а на місце викликали поліцію та швидку допомогу.

Міністр також розкритикував процедуру добору суддів за участю так званої нео-Крайової ради суддівництва. Він заявив, що ця рада, на його думку, з порушенням права обирала до Верховного суду людей, які не відповідали вимозі бездоганної репутації.

Читай нас у