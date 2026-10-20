Міністр Кіш наказав реформувати шкільне оцінювання в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі міністр освіти Йоав Кіш схвалив усі висновки та рекомендації професійного огляду національної системи оцінювання учнів і доручив провести її комплексну реформу. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Роботу RAMA змінять

На нараді керівництва Міністерства освіти Кіш заявив, що Національний орган вимірювання та оцінювання в освіті RAMA не зможе надалі працювати за попередньою моделлю, доки рекомендації не буде втілено. Огляд системи підготував професор Амі Мояль.

Рішення ухвалили після суперечки щодо загальнонаціональних іспитів Tenufa Lemachar, або «Імпульс для завтра», які оцінюють навчальні досягнення учнів у системі освіти країни.

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Дев'ять заходів для тестування

Згідно з директивою міністра, відомство запровадить дев'ять заходів, що стосуються структури, проведення та оприлюднення результатів національних оцінювань. Зокрема, міністерство має розробити комплексну систему оцінювання англійської мови, яка охоплюватиме письмо, аудіювання та говоріння відповідно до навчальної програми.

Також планують переглянути модель рівнів успішності. Найвищий рівень більше не визначатимуть як єдиний показник відповідності вимогам програми: натомість запровадять базовий освітній орієнтир для оцінки засвоєння фундаментальних вимог, а інші рівні відображатимуть розподіл досягнень учнів. Про реформу оголосили на тлі найгірших для Ізраїлю результатів PISA, які засвідчили суттєве зниження показників з математики, читання та природничих наук.

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