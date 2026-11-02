Міністр Латвії Абу Мері залишає партію після 16 років — LSM English

Міністр охорони здоров’я Латвії Хоссам Абу Мері оголосив про рішення вийти з партії «Єдність» після 16 років членства. «Єдність» входить до ширшого політичного об’єднання «Нова Єдність». Про це повідомляє LSM English з посиланням на допис політика у Facebook.

Рішення після виборів

Абу Мері заявив, що рішення залишити партію не було для нього простим, однак він ухвалив його після ретельного обмірковування. Він подякував людям, із якими працював, за досвід і співпрацю, а також наголосив на важливості залишатися чесним із власними переконаннями.

На думку міністра, після невдалих результатів нещодавніх парламентських виборів «Єдності» потрібні перезапуск, нова енергія та нові люди. Абу Мері також зазначив, що наразі не може дати партії того, чого вона потребує на цьому етапі змін.

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Політична кар’єра Абу Мері

Хоссам Абу Мері, уродженець Лівану та гастроентеролог, очолив Міністерство охорони здоров’я 15 вересня 2023 року в уряді Евіки Сіліні. Після її відставки він зберіг посаду в уряді Андріса Кулбергса, затвердженому Сеймом 28 травня 2026 року.

Із 2019 року Абу Мері був головою ради «Єдності». Раніше він був депутатом 12-го та 14-го скликань Сейму. Представник «Нової Єдності» Едмундс Юревічс сказав агентству LETA, що наразі немає ознак можливого виходу інших помітних членів політичної сили. За його словами, Абу Мері раніше публічно говорив про намір скоротити участь в активній політиці та не продовжувати активну партійну роботу.

Перше засідання 15-го скликання Сейму, під час якого новообрані депутати складуть присягу, заплановане на 3 листопада.

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