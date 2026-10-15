Міністр Маккензі назвав 2028–2029 роки ціллю ПАР для Формули-1 — TimesLIVE

Міністр спорту, мистецтв і культури ПАР Гейтон Маккензі заявив у Преторії, що країна розраховує отримати право на проведення Гран-прі Формули-1 у сезонах 2028 або 2029 років. Як повідомляє TimesLIVE, президент ПАР Сиріл Рамафоса має супроводжувати міністра на Гран-прі Абу-Дабі 4 грудня в межах зусиль із повернення автоперегонів до країни.

Державні гарантії для заявки

За словами Маккензі, ПАР перебуває на етапі, коли влада має надати урядові гарантії. Він сказав, що їх необхідно подати до поїздки президента на етап Формули-1 в Абу-Дабі.

Міністр також заявив, що керівництво Формули-1 хоче отримати фінансові гарантії на 2,3 млрд рандів, перш ніж довірити ПАР проведення Гран-прі. Деталей цих гарантій Маккензі не навів.

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Заявка ПАР і домовленість Руанди

Маккензі відкинув твердження, що Руанда випередила ПАР у боротьбі за етап Формули-1. За його словами, Руанда подала заявку задовго до його призначення міністром і виконала необхідну підготовчу роботу.

Руанда, за даними видання, отримала десятирічну угоду на проведення африканського Гран-прі, починаючи з 2030 року. Маккензі привітав країну з домовленістю та заявив, що ПАР продовжує роботу зі спонсорами над власною заявкою.

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