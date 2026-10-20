Міністр Марцін Кервінський подав заяви проти TV Republika — RMF24

У Польщі міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський повідомив про подання до прокуратури заяв щодо телеканалу TV Republika, його президента Томаша Сакевича та інших журналістів каналу. Як повідомляє RMF24, заяви були подані в понеділок, а міністр розповів про це у вівторок у соцмережі X.

Що стало підставою для заяв

Кервінський заявив, що звернення до прокуратури пов’язані, зокрема, з тим, що він назвав нацьковуванням на поліцейських, образами на їхню адресу та поширенням наклепів. Раніше міністр казав, що заяви також стосуються підозр у наклепі та образі поліцейських, закликів відмовлятися від виконання службових обов’язків, спонукання до розкриття відомостей про приватне життя правоохоронців, а також впливу на службові дії.

За словами міністра, особи, які ображають поліцейських, намагаються тиснути на них або застосовують до них насильство, мають постати перед судом. Він також зазначав, що деякі дії не здійснювали одразу, аби не загострювати ситуацію навколо протестів біля Конституційного трибуналу.

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Реакція керівництва поліції

Головний комендант поліції генерал-інспектор Марек Боронь анонсував звернення до прокуратури з вимогою вжити дій у справах, де були порушені права правоохоронців. У листі до поліцейських він написав, що реагує на хвилю ненависті в інтернеті, зокрема на образи та публічне приниження поліцейської під час виконання нею службових обов’язків.

Перед будівлею Конституційного трибуналу відбуваються демонстрації правих середовищ, пов’язані з політичною суперечкою довкола цієї установи. Під час однієї з акцій на поліцейську напали, повідомляє RMF24. Вона зазнала поранень і була госпіталізована.

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