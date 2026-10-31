Міністр МВС Естонії заявив про можливе розширення повноважень прикордонників — ERR News

Естонія аналізує можливість надати прикордонникам додаткові повноваження для зупинення порушників кордону. Про це після зустрічі з міністром внутрішніх справ Латвії заявив глава МВС Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR News.

Обговорення на кордоні

Зустріч міністрів відбулася на прикордонній заставі Піуса в Естонії. Під час пресконференції сторони заявили про потребу знайти способи протидіяти, за їхніми словами, організації білоруською владою незаконної міграції до країн Балтії.

Таро зазначив, що взимку тиск на кордоні, як очікується, зменшиться, однак наступної весни може знову посилитися. Одним із можливих варіантів він назвав тимчасове закриття всіма країнами пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Міністр послався на досвід Польщі, де, за його словами, такий крок спрацював.

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Перевірка правових норм

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава повідомив, що Латвія змінила законодавство, аби прикордонники могли ефективніше реагувати як на незаконне перетинання кордону, так і на пошкодження інфраструктури. За його словами, латвійським прикордонникам надали більше можливостей застосовувати зброю проти людей, які незаконно перетинають кордон або намагаються вчиняти дії проти технологічної інфраструктури.

Таро заявив, що естонські прикордонники також мають бути впевнені у праві застосовувати всі засоби для припинення ворожої діяльності в прикордонній зоні, зокрема зброю та смертельну силу. Він додав, що влада нині перевіряє чинну правову базу, межі її тлумачення та необхідність можливих змін.

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